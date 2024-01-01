1 тысяча угандийских шиллингов в непальские рупии

Сконвертируйте UGX в NPR по реальному обменному курсу

Ush1,000 UGX = ₨0,03689 NPR

Среднерыночный курс в 07:03
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График изменения обменного курса UGX к NPR

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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NPR
1 UGX в NPRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,03690,0369
Низкий0,03660,0360
В среднем0,03670,0364
Изменение0.58%2.35%
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Соотношение 1 UGX к NPR

За последние 30 дней максимальный курс UGX к NPR составил 0,0369, а минимальный — 0,0366. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0367. Изменение курса UGX к NPR в процентном соотношении составило 0.58.

За последние 90 дней максимальный курс UGX к NPR составил 0,0369, а минимальный — 0,0360. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0364. Изменение курса UGX к NPR в процентном соотношении составило 2.35.

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Популярные валюты

 USDAUDEURSGDGBPINRNGNCAD
1 USD11,5160,9331,3290,77484,3771 695,521,391
1 AUD0,65910,6150,8760,5155,6421 118,110,917
1 EUR1,0721,62611,4240,8390,4651 817,851,492
1 SGD0,7531,1410,70210,58363,5111 276,221,047

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Как произвести расчет конвертации из угандийских шиллингов в непальские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UGX из выпадающего списка для исходной валюты и NPR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UGX в NPR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для угандийских шиллингов

UGX в USD

UGX в AUD

UGX в EUR

UGX в SGD

UGX в GBP

UGX в INR

UGX в NGN

UGX в CAD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Угандийский шиллинг / Непальская рупия
1 UGX0,03689 NPR
5 UGX0,18444 NPR
10 UGX0,36887 NPR
20 UGX0,73775 NPR
50 UGX1,84437 NPR
100 UGX3,68875 NPR
250 UGX9,22187 NPR
500 UGX18,44375 NPR
1000 UGX36,88750 NPR
2000 UGX73,77500 NPR
5000 UGX184,43750 NPR
10000 UGX368,87500 NPR
Обменные курсы Непальская рупия / Угандийский шиллинг
1 NPR27,10950 UGX
5 NPR135,54750 UGX
10 NPR271,09500 UGX
20 NPR542,19000 UGX
50 NPR1 355,47500 UGX
100 NPR2 710,95000 UGX
250 NPR6 777,37500 UGX
500 NPR13 554,75000 UGX
1000 NPR27 109,50000 UGX
2000 NPR54 219,00000 UGX
5000 NPR135 547,50000 UGX
10000 NPR271 095,00000 UGX