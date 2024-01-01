10 тысяч угандийских шиллингов в намибийские доллары

Сконвертируйте UGX в NAD по реальному обменному курсу

Ush1,000 UGX = $0,004798 NAD

Среднерыночный курс в 06:58
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График изменения обменного курса UGX к NAD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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NAD
1 UGX в NADПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00490,0049
Низкий0,00470,0046
В среднем0,00480,0048
Изменение1.19%-1.22%
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Соотношение 1 UGX к NAD

За последние 30 дней максимальный курс UGX к NAD составил 0,0049, а минимальный — 0,0047. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0048. Изменение курса UGX к NAD в процентном соотношении составило 1.19.

За последние 90 дней максимальный курс UGX к NAD составил 0,0049, а минимальный — 0,0046. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0048. Изменение курса UGX к NAD в процентном соотношении составило -1.22.

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Популярные валюты

 USDAUDEURSGDGBPINRNGNCAD
1 USD11,5170,9331,3290,77484,3791 695,521,391
1 AUD0,65910,6150,8760,5155,6271 117,770,917
1 EUR1,0721,62611,4240,8390,4581 817,681,492
1 SGD0,7531,1420,70210,58363,5071 276,121,047

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Как произвести расчет конвертации из угандийских шиллингов в намибийские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UGX из выпадающего списка для исходной валюты и NAD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UGX в NAD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для угандийских шиллингов

UGX в USD

UGX в AUD

UGX в EUR

UGX в SGD

UGX в GBP

UGX в INR

UGX в NGN

UGX в CAD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Угандийский шиллинг / Намибийский доллар
1 UGX0,00480 NAD
5 UGX0,02399 NAD
10 UGX0,04798 NAD
20 UGX0,09597 NAD
50 UGX0,23992 NAD
100 UGX0,47984 NAD
250 UGX1,19960 NAD
500 UGX2,39920 NAD
1000 UGX4,79840 NAD
2000 UGX9,59680 NAD
5000 UGX23,99200 NAD
10000 UGX47,98400 NAD
Обменные курсы Намибийский доллар / Угандийский шиллинг
1 NAD208,40300 UGX
5 NAD1 042,01500 UGX
10 NAD2 084,03000 UGX
20 NAD4 168,06000 UGX
50 NAD10 420,15000 UGX
100 NAD20 840,30000 UGX
250 NAD52 100,75000 UGX
500 NAD104 201,50000 UGX
1000 NAD208 403,00000 UGX
2000 NAD416 806,00000 UGX
5000 NAD1 042 015,00000 UGX
10000 NAD2 084 030,00000 UGX