5 намибийских долларов в угандийские шиллинги

Сконвертируйте NAD в UGX по реальному обменному курсу

5 nad
1 011 ugx

$1,000 NAD = Ush202,1 UGX

Среднерыночный курс в 20:58
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1 NAD в UGXПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий208,6000210,8510
Низкий198,8340198,2200
В среднем204,2643204,1601
Изменить-3.01%1.61%
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Соотношение 1 NAD к UGX

За последние 30 дней максимальный курс NAD к UGX составил 208,6000, а минимальный — 198,8340. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 204,2643. Изменение курса NAD к UGX в процентном соотношении составило -3.01.

За последние 90 дней максимальный курс NAD к UGX составил 210,8510, а минимальный — 198,2200. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 204,1601. Изменение курса NAD к UGX в процентном соотношении составило 1.61.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

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Как произвести расчет конвертации из намибийских долларов в угандийские шиллинги

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NAD из выпадающего списка для исходной валюты и UGX из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NAD в UGX, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для намибийских долларов

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NAD в GBP

NAD в INR

NAD в JPY

NAD в RUB

NAD в AUD

NAD в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Намибийский доллар / Угандийский шиллинг
1 NAD202,14500 UGX
5 NAD1 010,72500 UGX
10 NAD2 021,45000 UGX
20 NAD4 042,90000 UGX
50 NAD10 107,25000 UGX
100 NAD20 214,50000 UGX
250 NAD50 536,25000 UGX
500 NAD101 072,50000 UGX
1000 NAD202 145,00000 UGX
2000 NAD404 290,00000 UGX
5000 NAD1 010 725,00000 UGX
10000 NAD2 021 450,00000 UGX
Обменные курсы Угандийский шиллинг / Намибийский доллар
1 UGX0,00495 NAD
5 UGX0,02473 NAD
10 UGX0,04947 NAD
20 UGX0,09894 NAD
50 UGX0,24735 NAD
100 UGX0,49470 NAD
250 UGX1,23674 NAD
500 UGX2,47348 NAD
1000 UGX4,94696 NAD
2000 UGX9,89392 NAD
5000 UGX24,73480 NAD
10000 UGX49,46960 NAD