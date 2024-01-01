10 угандийских шиллингов в евро

Сконвертируйте UGX в EUR по реальному обменному курсу

Ush1,000 UGX = €0,0002550 EUR

Среднерыночный курс в 04:59
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График изменения обменного курса UGX к EUR

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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EUR
1 UGX в EURПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00030,0003
Низкий0,00020,0002
В среднем0,00030,0002
Изменение2.29%4.53%
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Соотношение 1 UGX к EUR

За последние 30 дней максимальный курс UGX к EUR составил 0,0003, а минимальный — 0,0002. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0003. Изменение курса UGX к EUR в процентном соотношении составило 2.29.

За последние 90 дней максимальный курс UGX к EUR составил 0,0003, а минимальный — 0,0002. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0002. Изменение курса UGX к EUR в процентном соотношении составило 4.53.

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Популярные валюты

 USDAUDEURSGDGBPINRNGNCAD
1 USD11,5170,9331,3290,77484,391 695,521,392
1 AUD0,65910,6150,8760,51155,6341 117,770,918
1 EUR1,0711,62511,4240,8390,4151 816,581,492
1 SGD0,7531,1410,70210,58363,5061 275,931,048

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Как произвести расчет конвертации из угандийских шиллингов в евро

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UGX из выпадающего списка для исходной валюты и EUR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UGX в EUR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для угандийских шиллингов

UGX в USD

UGX в AUD

UGX в EUR

UGX в SGD

UGX в GBP

UGX в INR

UGX в NGN

UGX в CAD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Угандийский шиллинг / Евро
1 UGX0,00026 EUR
5 UGX0,00128 EUR
10 UGX0,00255 EUR
20 UGX0,00510 EUR
50 UGX0,01275 EUR
100 UGX0,02550 EUR
250 UGX0,06375 EUR
500 UGX0,12751 EUR
1000 UGX0,25502 EUR
2000 UGX0,51003 EUR
5000 UGX1,27508 EUR
10000 UGX2,55016 EUR
Обменные курсы Евро / Угандийский шиллинг
1 EUR3 921,32000 UGX
5 EUR19 606,60000 UGX
10 EUR39 213,20000 UGX
20 EUR78 426,40000 UGX
50 EUR196 066,00000 UGX
100 EUR392 132,00000 UGX
250 EUR980 330,00000 UGX
500 EUR1 960 660,00000 UGX
1000 EUR3 921 320,00000 UGX
2000 EUR7 842 640,00000 UGX
5000 EUR19 606 600,00000 UGX
10000 EUR39 213 200,00000 UGX