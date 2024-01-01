1 тысяча угандийских шиллингов в ангольские кванзы

Сконвертируйте UGX в AOA по реальному обменному курсу

Ush1,000 UGX = Kz0,2506 AOA

Среднерыночный курс в 05:11
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График изменения обменного курса UGX к AOA

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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AOA
1 UGX в AOAПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,25180,2619
Низкий0,24950,2381
В среднем0,25060,2502
Изменение0.02%5.24%
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Соотношение 1 UGX к AOA

За последние 30 дней максимальный курс UGX к AOA составил 0,2518, а минимальный — 0,2495. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,2506. Изменение курса UGX к AOA в процентном соотношении составило 0.02.

За последние 90 дней максимальный курс UGX к AOA составил 0,2619, а минимальный — 0,2381. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,2502. Изменение курса UGX к AOA в процентном соотношении составило 5.24.

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Популярные валюты

 USDAUDEURSGDGBPINRNGNCAD
1 USD11,5160,9331,3280,77484,3861 695,521,392
1 AUD0,6610,6160,8760,51155,671 118,530,918
1 EUR1,0721,62411,4230,8390,4331 8171,492
1 SGD0,7531,1410,70310,58363,5321 276,511,048

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Как произвести расчет конвертации из угандийских шиллингов в ангольские кванзы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UGX из выпадающего списка для исходной валюты и AOA из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UGX в AOA, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для угандийских шиллингов

UGX в USD

UGX в AUD

UGX в EUR

UGX в SGD

UGX в GBP

UGX в INR

UGX в NGN

UGX в CAD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Угандийский шиллинг / Ангольская кванза
1 UGX0,25063 AOA
5 UGX1,25313 AOA
10 UGX2,50626 AOA
20 UGX5,01252 AOA
50 UGX12,53130 AOA
100 UGX25,06260 AOA
250 UGX62,65650 AOA
500 UGX125,31300 AOA
1000 UGX250,62600 AOA
2000 UGX501,25200 AOA
5000 UGX1 253,13000 AOA
10000 UGX2 506,26000 AOA
Обменные курсы Ангольская кванза / Угандийский шиллинг
1 AOA3,99000 UGX
5 AOA19,95000 UGX
10 AOA39,90000 UGX
20 AOA79,80000 UGX
50 AOA199,50000 UGX
100 AOA399,00000 UGX
250 AOA997,50000 UGX
500 AOA1 995,00000 UGX
1000 AOA3 990,00000 UGX
2000 AOA7 980,00000 UGX
5000 AOA19 950,00000 UGX
10000 AOA39 900,00000 UGX