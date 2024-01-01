1 украинская гривна в конвертируемые марки Боснии и Герцеговины

Сконвертируйте UAH в BAM по реальному обменному курсу

₴1,000 UAH = KM0,04445 BAM

Среднерыночный курс в 01:59
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График изменения обменного курса UAH к BAM

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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BAM
1 UAH в BAMПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,04440,0444
Низкий0,04350,0425
В среднем0,04400,0434
Изменение1.90%2.33%
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Соотношение 1 UAH к BAM

За последние 30 дней максимальный курс UAH к BAM составил 0,0444, а минимальный — 0,0435. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0440. Изменение курса UAH к BAM в процентном соотношении составило 1.90.

За последние 90 дней максимальный курс UAH к BAM составил 0,0444, а минимальный — 0,0425. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0434. Изменение курса UAH к BAM в процентном соотношении составило 2.33.

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Популярные валюты

 USDEURINRGBPSGDCADZARAUD
1 USD10,93384,3920,7741,3271,39217,6171,518
1 EUR1,072190,4640,831,4221,49218,8851,627
1 INR0,0120,01110,0090,0160,0160,2090,018
1 GBP1,2921,205109,02211,7141,79822,7591,96

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Как произвести расчет конвертации из украинских гривен в конвертируемые марки Боснии и Герцеговины

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UAH из выпадающего списка для исходной валюты и BAM из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UAH в BAM, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для украинская гривна

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Украинская гривна / Конвертируемая марка Боснии и Герцеговины
1 UAH0,04445 BAM
5 UAH0,22224 BAM
10 UAH0,44447 BAM
20 UAH0,88894 BAM
50 UAH2,22235 BAM
100 UAH4,44470 BAM
250 UAH11,11175 BAM
500 UAH22,22350 BAM
1000 UAH44,44700 BAM
2000 UAH88,89400 BAM
5000 UAH222,23500 BAM
10000 UAH444,47000 BAM
Обменные курсы Конвертируемая марка Боснии и Герцеговины / Украинская гривна
1 BAM22,49870 UAH
5 BAM112,49350 UAH
10 BAM224,98700 UAH
20 BAM449,97400 UAH
50 BAM1 124,93500 UAH
100 BAM2 249,87000 UAH
250 BAM5 624,67500 UAH
500 BAM11 249,35000 UAH
1000 BAM22 498,70000 UAH
2000 BAM44 997,40000 UAH
5000 BAM112 493,50000 UAH
10000 BAM224 987,00000 UAH