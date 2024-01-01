1 суринамский доллар в норвежские кроны

Сконвертируйте SRD в NOK по реальному обменному курсу

1 srd
0.29 nok

1.00000 SRD = 0.29011 NOK

Среднерыночный курс в 16:09
Отслеживайте обменный курс
Wise

Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

Loading

Популярные валюты

 USDSGDEURAUDCADGBPINRZAR
1 USD11.344850.930951.53611.351850.79513483.05518.8908
1 SGD0.74357710.6922471.142211.005210.59124361.757814.0468
1 EUR1.074151.4445711.651.452090.85409589.213520.2916
1 AUD0.6510.8754970.60606110.8800540.51763254.068812.2979

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из суринамских долларов в норвежские кроны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите SRD из выпадающего списка для исходной валюты и NOK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из SRD в NOK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для суринамский доллар

SRD в USD

SRD в SGD

SRD в EUR

SRD в AUD

SRD в CAD

SRD в GBP

SRD в INR

SRD в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Суринамский доллар / Норвежская крона
1 SRD0.29011 NOK
5 SRD1.45053 NOK
10 SRD2.90107 NOK
20 SRD5.80214 NOK
50 SRD14.50535 NOK
100 SRD29.01070 NOK
250 SRD72.52675 NOK
500 SRD145.05350 NOK
1000 SRD290.10700 NOK
2000 SRD580.21400 NOK
5000 SRD1450.53500 NOK
10000 SRD2901.07000 NOK
Обменные курсы Норвежская крона / Суринамский доллар
1 NOK3.44701 SRD
5 NOK17.23505 SRD
10 NOK34.47010 SRD
20 NOK68.94020 SRD
50 NOK172.35050 SRD
100 NOK344.70100 SRD
250 NOK861.75250 SRD
500 NOK1723.50500 SRD
1000 NOK3447.01000 SRD
2000 NOK6894.02000 SRD
5000 NOK17235.05000 SRD
10000 NOK34470.10000 SRD