1 румынский лей в турецкие лиры

Сконвертируйте RON в TRY по реальному обменному курсу

1 ron
5.79 try

1.00000 RON = 5.79294 TRY

Среднерыночный курс в 20:59 UTC
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График изменения обменного курса RON к TRY

1 мин. назад 1 RON → 0 TRY
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86081.065988.57631.441631.657570.956918.2045
1GBP1.1617111.23825102.8991.674731.925591.1116421.1481
1USD0.93820.807591183.11.35251.555090.897717.079
1INR0.01128970.009718310.012033710.01627560.01871350.01080260.205523

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Как произвести расчет конвертации из румынских леев в турецкие лиры

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите RON из выпадающего списка для исходной валюты и TRY из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из RON в TRY, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Обменные курсы Румынский лей / Турецкая лира
1 RON5.79294 TRY
5 RON28.96470 TRY
10 RON57.92940 TRY
20 RON115.85880 TRY
50 RON289.64700 TRY
100 RON579.29400 TRY
250 RON1448.23500 TRY
500 RON2896.47000 TRY
1000 RON5792.94000 TRY
2000 RON11585.88000 TRY
5000 RON28964.70000 TRY
10000 RON57929.40000 TRY
Обменные курсы Турецкая лира / Румынский лей
1 TRY0.17262 RON
5 TRY0.86312 RON
10 TRY1.72624 RON
20 TRY3.45248 RON
50 TRY8.63120 RON
100 TRY17.26240 RON
250 TRY43.15600 RON
500 TRY86.31200 RON
1000 TRY172.62400 RON
2000 TRY345.24800 RON
5000 TRY863.12000 RON
10000 TRY1726.24000 RON