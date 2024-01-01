50 польских злотых в конвертируемые марки Боснии и Герцеговины
Сконвертируйте PLN в BAM по реальному обменному курсу
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График изменения обменного курса PLN к BAM
1 PLN = 0,45258 BAM
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|1 PLN в BAM
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,4558
|0,4597
|Низкий
|0,4484
|0,4484
|В среднем
|0,4519
|0,4551
|Изменение
|-0.68%
|-0.33%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 PLN к BAM
За последние 30 дней максимальный курс PLN к BAM составил 0,4558, а минимальный — 0,4484. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,4519. Изменение курса PLN к BAM в процентном соотношении составило -0.68.
За последние 90 дней максимальный курс PLN к BAM составил 0,4597, а минимальный — 0,4484. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,4551. Изменение курса PLN к BAM в процентном соотношении составило -0.33.
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Как произвести расчет конвертации из польских злотых в конвертируемые марки Боснии и Герцеговины
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите PLN из выпадающего списка для исходной валюты и BAM из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PLN в BAM, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
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- Австралийский доллар
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- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
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- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
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- Китайский юань RMB
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- Норвежская крона
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- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
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- Швейцарский франк
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|Обменные курсы Польский злотый / Конвертируемая марка Боснии и Герцеговины
|1 PLN
|0,45258 BAM
|5 PLN
|2,26288 BAM
|10 PLN
|4,52575 BAM
|20 PLN
|9,05150 BAM
|50 PLN
|22,62875 BAM
|100 PLN
|45,25750 BAM
|250 PLN
|113,14375 BAM
|500 PLN
|226,28750 BAM
|1000 PLN
|452,57500 BAM
|2000 PLN
|905,15000 BAM
|5000 PLN
|2 262,87500 BAM
|10000 PLN
|4 525,75000 BAM
|Обменные курсы Конвертируемая марка Боснии и Герцеговины / Польский злотый
|1 BAM
|2,20958 PLN
|5 BAM
|11,04790 PLN
|10 BAM
|22,09580 PLN
|20 BAM
|44,19160 PLN
|50 BAM
|110,47900 PLN
|100 BAM
|220,95800 PLN
|250 BAM
|552,39500 PLN
|500 BAM
|1 104,79000 PLN
|1000 BAM
|2 209,58000 PLN
|2000 BAM
|4 419,16000 PLN
|5000 BAM
|11 047,90000 PLN
|10000 BAM
|22 095,80000 PLN