50 Polonya zlotisinden Bosna Hersek konvertibl markına

Reel döviz kuru ile PLN → BAM çevirin

1,000zł PLN = 0,4521KM BAM

12:36 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PLN → BAM çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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BAM
1 PLN → BAMSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,45430,4597
Düşük0,44840,4484
Ortalama0,45080,4546
Değişim-0.49%-1.14%
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1 PLN → BAM istatistikleri

PLN → BAM kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,4543, en düşük 0,4484 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,4508 oldu. PLN → BAM kurundaki değişiklik -0.49 değerindeydi.

PLN → BAM kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,4597, en düşük 0,4484 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,4546 oldu. PLN → BAM kurundaki değişiklik -1.14 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPLN - BAM tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1 USD10,9490,79284,4180,8881.398,2411,11323,981
1 EUR1,05410,83588,9720,9361.473,6811,71225,274
1 GBP1,2621,1981106,5561,1211.764,9314,02730,268
1 INR0,0120,0110,00910,01116,5630,1320,284

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Polonya zlotisinden Bosna Hersek konvertibl markına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PLN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BAM seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PLN → BAM kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Bosna Hersek konvertibl Markı
1 PLN0,45211 BAM
5 PLN2,26055 BAM
10 PLN4,52109 BAM
20 PLN9,04218 BAM
50 PLN22,60545 BAM
100 PLN45,21090 BAM
250 PLN113,02725 BAM
500 PLN226,05450 BAM
1000 PLN452,10900 BAM
2000 PLN904,21800 BAM
5000 PLN2.260,54500 BAM
10000 PLN4.521,09000 BAM
Çevrim kurları Bosna Hersek konvertibl Markı / Polonya Zlotisi
1 BAM2,21186 PLN
5 BAM11,05930 PLN
10 BAM22,11860 PLN
20 BAM44,23720 PLN
50 BAM110,59300 PLN
100 BAM221,18600 PLN
250 BAM552,96500 PLN
500 BAM1.105,93000 PLN
1000 BAM2.211,86000 PLN
2000 BAM4.423,72000 PLN
5000 BAM11.059,30000 PLN
10000 BAM22.118,60000 PLN