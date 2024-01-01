250 польских злотых в конвертируемые марки Боснии и Герцеговины

Сконвертируйте PLN в BAM по реальному обменному курсу

zł1,000 PLN = KM0,4525 BAM

Среднерыночный курс в 20:22
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График изменения обменного курса PLN к BAM

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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BAM
1 PLN в BAMПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,45580,4597
Низкий0,44840,4484
В среднем0,45190,4551
Изменение-0.68%-0.33%
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Соотношение 1 PLN к BAM

За последние 30 дней максимальный курс PLN к BAM составил 0,4558, а минимальный — 0,4484. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,4519. Изменение курса PLN к BAM в процентном соотношении составило -0.68.

За последние 90 дней максимальный курс PLN к BAM составил 0,4597, а минимальный — 0,4484. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,4551. Изменение курса PLN к BAM в процентном соотношении составило -0.33.

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Популярные валюты

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1 USD10,9340,77484,3680,8761 397,5911,00923,577
1 EUR1,07110,82990,3750,9381 497,111,79325,256
1 GBP1,2921,2061108,9661,1311 805,0614,21830,45
1 INR0,0120,0110,00910,0116,5650,130,279

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Как произвести расчет конвертации из польских злотых в конвертируемые марки Боснии и Герцеговины

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PLN из выпадающего списка для исходной валюты и BAM из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PLN в BAM, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для польских злотых

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Польский злотый / Конвертируемая марка Боснии и Герцеговины
1 PLN0,45253 BAM
5 PLN2,26263 BAM
10 PLN4,52526 BAM
20 PLN9,05052 BAM
50 PLN22,62630 BAM
100 PLN45,25260 BAM
250 PLN113,13150 BAM
500 PLN226,26300 BAM
1000 PLN452,52600 BAM
2000 PLN905,05200 BAM
5000 PLN2 262,63000 BAM
10000 PLN4 525,26000 BAM
Обменные курсы Конвертируемая марка Боснии и Герцеговины / Польский злотый
1 BAM2,20982 PLN
5 BAM11,04910 PLN
10 BAM22,09820 PLN
20 BAM44,19640 PLN
50 BAM110,49100 PLN
100 BAM220,98200 PLN
250 BAM552,45500 PLN
500 BAM1 104,91000 PLN
1000 BAM2 209,82000 PLN
2000 BAM4 419,64000 PLN
5000 BAM11 049,10000 PLN
10000 BAM22 098,20000 PLN