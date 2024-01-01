20 филиппинских песо в киргизские сомы

Сконвертируйте PHP в KGS по реальному обменному курсу

₱1,000 PHP = Лв1,474 KGS

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса PHP к KGS

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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KGS
1 PHP в KGSПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,48541,5223
Низкий1,45281,4528
В среднем1,46861,4933
Изменение-0.27%-0.69%
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Соотношение 1 PHP к KGS

За последние 30 дней максимальный курс PHP к KGS составил 1,4854, а минимальный — 1,4528. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,4686. Изменение курса PHP к KGS в процентном соотношении составило -0.27.

За последние 90 дней максимальный курс PHP к KGS составил 1,5223, а минимальный — 1,4528. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,4933. Изменение курса PHP к KGS в процентном соотношении составило -0.69.

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Популярные валюты

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1 USD11,3910,9331,5190,7741 398152,637,185
1 CAD0,71910,6711,0920,5561 005,03109,7275,165
1 EUR1,0721,49111,6280,831 498,52163,67,701
1 AUD0,6580,9160,61410,51920,373100,4844,73

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Как произвести расчет конвертации из филиппинских песо в киргизские сомы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PHP из выпадающего списка для исходной валюты и KGS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PHP в KGS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для филиппинских песо

PHP в USD

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PHP в EUR

PHP в AUD

PHP в GBP

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PHP в JPY

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Филиппинский песо / Киргизский сом
1 PHP1,47372 KGS
5 PHP7,36860 KGS
10 PHP14,73720 KGS
20 PHP29,47440 KGS
50 PHP73,68600 KGS
100 PHP147,37200 KGS
250 PHP368,43000 KGS
500 PHP736,86000 KGS
1000 PHP1 473,72000 KGS
2000 PHP2 947,44000 KGS
5000 PHP7 368,60000 KGS
10000 PHP14 737,20000 KGS
Обменные курсы Киргизский сом / Филиппинский песо
1 KGS0,67856 PHP
5 KGS3,39279 PHP
10 KGS6,78557 PHP
20 KGS13,57114 PHP
50 KGS33,92785 PHP
100 KGS67,85570 PHP
250 KGS169,63925 PHP
500 KGS339,27850 PHP
1000 KGS678,55700 PHP
2000 KGS1 357,11400 PHP
5000 KGS3 392,78500 PHP
10000 KGS6 785,57000 PHP