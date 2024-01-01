10 тысяч филиппинских песо в ямайские доллары

Сконвертируйте PHP в JMD по реальному обменному курсу

₱1,000 PHP = J$2,707 JMD

Среднерыночный курс в 21:59
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса PHP к JMD

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

JMD
1 PHP в JMDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий2,75612,8285
Низкий2,68382,6838
В среднем2,72322,7663
Изменение-1.72%-1.10%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 PHP к JMD

За последние 30 дней максимальный курс PHP к JMD составил 2,7561, а минимальный — 2,6838. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 2,7232. Изменение курса PHP к JMD в процентном соотношении составило -1.72.

За последние 90 дней максимальный курс PHP к JMD составил 2,8285, а минимальный — 2,6838. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 2,7663. Изменение курса PHP к JMD в процентном соотношении составило -1.10.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график PHP к JMD

Популярные валюты

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1 USD11,3910,9331,5190,7741 398152,637,185
1 CAD0,71910,6711,0920,5561 005,03109,7275,165
1 EUR1,0721,49111,6280,831 498,52163,67,701
1 AUD0,6580,9160,61410,51920,373100,4844,73

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из филиппинских песо в ямайские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PHP из выпадающего списка для исходной валюты и JMD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PHP в JMD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для филиппинских песо

PHP в USD

PHP в CAD

PHP в EUR

PHP в AUD

PHP в GBP

PHP в KRW

PHP в JPY

PHP в CNY

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Филиппинский песо / Ямайский доллар
1 PHP2,70671 JMD
5 PHP13,53355 JMD
10 PHP27,06710 JMD
20 PHP54,13420 JMD
50 PHP135,33550 JMD
100 PHP270,67100 JMD
250 PHP676,67750 JMD
500 PHP1 353,35500 JMD
1000 PHP2 706,71000 JMD
2000 PHP5 413,42000 JMD
5000 PHP13 533,55000 JMD
10000 PHP27 067,10000 JMD
Обменные курсы Ямайский доллар / Филиппинский песо
1 JMD0,36945 PHP
5 JMD1,84726 PHP
10 JMD3,69452 PHP
20 JMD7,38904 PHP
50 JMD18,47260 PHP
100 JMD36,94520 PHP
250 JMD92,36300 PHP
500 JMD184,72600 PHP
1000 JMD369,45200 PHP
2000 JMD738,90400 PHP
5000 JMD1 847,26000 PHP
10000 JMD3 694,52000 PHP