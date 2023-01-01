Оманские риалы в нигерийские найры

Сконвертируйте OMR в NGN по реальному обменному курсу

1000 omr
1918020 ngn

1.00000 OMR = 1918.02000 NGN

Среднерыночный курс в 3:0 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более выгодный способ совершать покупки онлайн по всему миру

График изменения обменного курса OMR к NGN

1 мин. назад 1 OMR → 0 NGN
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.860851.074689.07571.457691.678140.958818.5302
1GBP1.1616411.24835103.4781.693391.949481.1137821.5263
1USD0.93060.801057182.8921.35651.561650.8922517.2438
1INR0.01122640.009663870.012063910.01636470.01883950.0107640.208027

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в нигерийские найры

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и NGN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в NGN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for оманский риал

OMR в USD

OMR в EUR

OMR в GBP

OMR в INR

OMR в JPY

OMR в RUB

OMR в AUD

OMR в ZAR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Оманский риал / Нигерийская найра
1 OMR1918.02000 NGN
5 OMR9590.10000 NGN
10 OMR19180.20000 NGN
20 OMR38360.40000 NGN
50 OMR95901.00000 NGN
100 OMR191802.00000 NGN
250 OMR479505.00000 NGN
500 OMR959010.00000 NGN
1000 OMR1918020.00000 NGN
2000 OMR3836040.00000 NGN
5000 OMR9590100.00000 NGN
10000 OMR19180200.00000 NGN
Обменные курсы Нигерийская найра / Оманский риал
1 NGN0.00052 OMR
5 NGN0.00261 OMR
10 NGN0.00521 OMR
20 NGN0.01043 OMR
50 NGN0.02607 OMR
100 NGN0.05214 OMR
250 NGN0.13034 OMR
500 NGN0.26069 OMR
1000 NGN0.52137 OMR
2000 NGN1.04274 OMR
5000 NGN2.60685 OMR
10000 NGN5.21371 OMR