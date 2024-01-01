Yemen riyalinden Nijerya nairasına

Reel döviz kuru ile OMR → NGN çevirin

1.000 omr
3.938.670 ngn

1.00000 OMR = 3938.67000 NGN

16:23 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8551551.0757589.31441.453071.652840.9476918.3747
1 GBP1.1693811.25795104.4421.699181.932781.1082121.4868
1 USD0.929450.794944183.02521.350751.536450.8809517.0808
1 INR0.01119640.009574730.012044510.01626920.01850590.01061060.20573

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Yemen riyalinden Nijerya nairasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak OMR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut OMR → NGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yemen riyali için en iyi döviz çiftleri

OMR → USD

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OMR → INR

OMR → JPY

OMR → RUB

OMR → AUD

OMR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Umman Riyali / Nijerya Nairası
1 OMR3938.67000 NGN
5 OMR19693.35000 NGN
10 OMR39386.70000 NGN
20 OMR78773.40000 NGN
50 OMR196933.50000 NGN
100 OMR393867.00000 NGN
250 OMR984667.50000 NGN
500 OMR1969335.00000 NGN
1000 OMR3938670.00000 NGN
2000 OMR7877340.00000 NGN
5000 OMR19693350.00000 NGN
10000 OMR39386700.00000 NGN
Çevrim kurları Nijerya Nairası / Umman Riyali
1 NGN0.00025 OMR
5 NGN0.00127 OMR
10 NGN0.00254 OMR
20 NGN0.00508 OMR
50 NGN0.01269 OMR
100 NGN0.02539 OMR
250 NGN0.06347 OMR
500 NGN0.12695 OMR
1000 NGN0.25389 OMR
2000 NGN0.50779 OMR
5000 NGN1.26946 OMR
10000 NGN2.53893 OMR