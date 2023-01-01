Оманские риалы в молдавские леи

Сконвертируйте OMR в MDL по реальному обменному курсу

1 000 omr
46 625,20 mdl

1.00000 OMR = 46.62520 MDL

Среднерыночный курс в 22:57 UTC
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График изменения обменного курса OMR к MDL

1 мин. назад 1 OMR → 0 MDL
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86091.074789.0841.457831.678170.9588518.5319
1GBP1.1615811.24835103.4781.693391.949331.1137821.5263
1USD0.93050.801057182.8921.35651.561520.892217.2438
1INR0.01122540.009663870.012063910.01636470.01883810.01076340.208027

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Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в молдавские леи

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и MDL из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в MDL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Обменные курсы Оманский риал / Молдавский лей
1 OMR46.62520 MDL
5 OMR233.12600 MDL
10 OMR466.25200 MDL
20 OMR932.50400 MDL
50 OMR2331.26000 MDL
100 OMR4662.52000 MDL
250 OMR11656.30000 MDL
500 OMR23312.60000 MDL
1000 OMR46625.20000 MDL
2000 OMR93250.40000 MDL
5000 OMR233126.00000 MDL
10000 OMR466252.00000 MDL
Обменные курсы Молдавский лей / Оманский риал
1 MDL0.02145 OMR
5 MDL0.10724 OMR
10 MDL0.21448 OMR
20 MDL0.42895 OMR
50 MDL1.07238 OMR
100 MDL2.14476 OMR
250 MDL5.36190 OMR
500 MDL10.72380 OMR
1000 MDL21.44760 OMR
2000 MDL42.89520 OMR
5000 MDL107.23800 OMR
10000 MDL214.47600 OMR