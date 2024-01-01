10 молдавских леев в оманские риалы

Сконвертируйте MDL в OMR по реальному обменному курсу

10 mdl
0.217 omr

1.00000 MDL = 0.02169 OMR

Среднерыночный курс в 02:11
Отслеживайте обменный курс
Wise

Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

Loading

Популярные валюты

 USDGBPZARCADAUDINRNZDSGD
1 USD10.79700319.04721.352151.5395383.02441.648261.34595
1 GBP1.2547123.89851.696541.93164104.1712.068071.68876
1 ZAR0.05250120.041843610.07098940.0808274.358880.08653560.0706639
1 CAD0.7395630.58943414.086611.1385861.40181.218990.995415

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из молдавских леев в оманские риалы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MDL из выпадающего списка для исходной валюты и OMR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MDL в OMR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для молдавских леев

MDL в USD

MDL в GBP

MDL в ZAR

MDL в CAD

MDL в AUD

MDL в INR

MDL в NZD

MDL в SGD

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Молдавский лей / Оманский риал
1 MDL0.02169 OMR
5 MDL0.10843 OMR
10 MDL0.21685 OMR
20 MDL0.43371 OMR
50 MDL1.08428 OMR
100 MDL2.16855 OMR
250 MDL5.42138 OMR
500 MDL10.84275 OMR
1000 MDL21.68550 OMR
2000 MDL43.37100 OMR
5000 MDL108.42750 OMR
10000 MDL216.85500 OMR
Обменные курсы Оманский риал / Молдавский лей
1 OMR46.11370 MDL
5 OMR230.56850 MDL
10 OMR461.13700 MDL
20 OMR922.27400 MDL
50 OMR2305.68500 MDL
100 OMR4611.37000 MDL
250 OMR11528.42500 MDL
500 OMR23056.85000 MDL
1000 OMR46113.70000 MDL
2000 OMR92227.40000 MDL
5000 OMR230568.50000 MDL
10000 OMR461137.00000 MDL