Yemen riyalinden Moldova leyine

Reel döviz kuru ile OMR → MDL çevirin

1.000 omr
46.234,40 mdl

1.00000 OMR = 46.23440 MDL

16:21 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549751.075789.31291.452791.652380.94753518.376
1 GBP1.1696211.25815104.4611.699191.932641.1082621.4927
1 USD0.929650.794818183.02771.350551.53610.8808517.0828
1 INR0.01119660.009572920.012044210.01626630.0185010.01060910.205748

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Yemen riyalinden Moldova leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak OMR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MDL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut OMR → MDL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yemen riyali için en iyi döviz çiftleri

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OMR → AUD

OMR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Umman Riyali / Moldova Leyi
1 OMR46.23440 MDL
5 OMR231.17200 MDL
10 OMR462.34400 MDL
20 OMR924.68800 MDL
50 OMR2311.72000 MDL
100 OMR4623.44000 MDL
250 OMR11558.60000 MDL
500 OMR23117.20000 MDL
1000 OMR46234.40000 MDL
2000 OMR92468.80000 MDL
5000 OMR231172.00000 MDL
10000 OMR462344.00000 MDL
Çevrim kurları Moldova Leyi / Umman Riyali
1 MDL0.02163 OMR
5 MDL0.10814 OMR
10 MDL0.21629 OMR
20 MDL0.43258 OMR
50 MDL1.08144 OMR
100 MDL2.16289 OMR
250 MDL5.40722 OMR
500 MDL10.81445 OMR
1000 MDL21.62890 OMR
2000 MDL43.25780 OMR
5000 MDL108.14450 OMR
10000 MDL216.28900 OMR