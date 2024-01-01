10 тысяч оманских риалов в молдавские леи

Сконвертируйте OMR в MDL по реальному обменному курсу

ر.ع.1,000 OMR = L46,36 MDL

Среднерыночный курс в 15:01
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График изменения обменного курса OMR к MDL

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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MDL
1 OMR в MDLПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий46,574546,5745
Низкий45,644144,8901
В среднем46,178545,5468
Изменение1.57%1.61%
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Соотношение 1 OMR к MDL

За последние 30 дней максимальный курс OMR к MDL составил 46,5745, а минимальный — 45,6441. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 46,1785. Изменение курса OMR к MDL в процентном соотношении составило 1.57.

За последние 90 дней максимальный курс OMR к MDL составил 46,5745, а минимальный — 44,8901. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 45,5468. Изменение курса OMR к MDL в процентном соотношении составило 1.61.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в молдавские леи

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и MDL из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в MDL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для оманских риалов

OMR в USD

OMR в EUR

OMR в GBP

OMR в INR

OMR в JPY

OMR в RUB

OMR в AUD

OMR в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Оманский риал / Молдавский лей
1 OMR46,36050 MDL
5 OMR231,80250 MDL
10 OMR463,60500 MDL
20 OMR927,21000 MDL
50 OMR2 318,02500 MDL
100 OMR4 636,05000 MDL
250 OMR11 590,12500 MDL
500 OMR23 180,25000 MDL
1000 OMR46 360,50000 MDL
2000 OMR92 721,00000 MDL
5000 OMR231 802,50000 MDL
10000 OMR463 605,00000 MDL
Обменные курсы Молдавский лей / Оманский риал
1 MDL0,02157 OMR
5 MDL0,10785 OMR
10 MDL0,21570 OMR
20 MDL0,43140 OMR
50 MDL1,07850 OMR
100 MDL2,15701 OMR
250 MDL5,39253 OMR
500 MDL10,78505 OMR
1000 MDL21,57010 OMR
2000 MDL43,14020 OMR
5000 MDL107,85050 OMR
10000 MDL215,70100 OMR