Оманские риалы в казахстанские тенге

Сконвертируйте OMR в KZT по реальному обменному курсу

1 000 omr
1 203 450 kzt

1.00000 OMR = 1203.45000 KZT

Среднерыночный курс в 22:41 UTC
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График изменения обменного курса OMR к KZT

1 мин. назад 1 OMR → 0 KZT
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86091.074889.09231.457911.678060.958918.5336
1GBP1.1615811.2484103.4821.693391.94911.1138321.5272
1USD0.93040.801025182.8921.356451.561280.892217.2438
1INR0.01122430.009663480.012063910.01636410.01883510.01076340.208027

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Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в казахстанские тенге

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и KZT из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в KZT, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Обменные курсы Оманский риал / Казахстанский тенге
1 OMR1203.45000 KZT
5 OMR6017.25000 KZT
10 OMR12034.50000 KZT
20 OMR24069.00000 KZT
50 OMR60172.50000 KZT
100 OMR120345.00000 KZT
250 OMR300862.50000 KZT
500 OMR601725.00000 KZT
1000 OMR1203450.00000 KZT
2000 OMR2406900.00000 KZT
5000 OMR6017250.00000 KZT
10000 OMR12034500.00000 KZT
Обменные курсы Казахстанский тенге / Оманский риал
1 KZT0.00083 OMR
5 KZT0.00415 OMR
10 KZT0.00831 OMR
20 KZT0.01662 OMR
50 KZT0.04155 OMR
100 KZT0.08309 OMR
250 KZT0.20774 OMR
500 KZT0.41547 OMR
1000 KZT0.83095 OMR
2000 KZT1.66189 OMR
5000 KZT4.15473 OMR
10000 KZT8.30945 OMR