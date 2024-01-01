Yemen riyalinden Kazakistan tengesine

Reel döviz kuru ile OMR → KZT çevirin

1.000 omr
1.165.170 kzt

1.00000 OMR = 1165.17000 KZT

16:21 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549751.075789.31291.452791.652380.94753518.376
1 GBP1.1696211.25815104.4611.699191.932641.1082621.4927
1 USD0.929650.794818183.02771.350551.53610.8808517.0828
1 INR0.01119660.009572920.012044210.01626630.0185010.01060910.205748

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Yemen riyalinden Kazakistan tengesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak OMR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KZT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut OMR → KZT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yemen riyali için en iyi döviz çiftleri

OMR → USD

OMR → EUR

OMR → GBP

OMR → INR

OMR → JPY

OMR → RUB

OMR → AUD

OMR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Umman Riyali / Kazakistan Tengesi
1 OMR1165.17000 KZT
5 OMR5825.85000 KZT
10 OMR11651.70000 KZT
20 OMR23303.40000 KZT
50 OMR58258.50000 KZT
100 OMR116517.00000 KZT
250 OMR291292.50000 KZT
500 OMR582585.00000 KZT
1000 OMR1165170.00000 KZT
2000 OMR2330340.00000 KZT
5000 OMR5825850.00000 KZT
10000 OMR11651700.00000 KZT
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Umman Riyali
1 KZT0.00086 OMR
5 KZT0.00429 OMR
10 KZT0.00858 OMR
20 KZT0.01716 OMR
50 KZT0.04291 OMR
100 KZT0.08582 OMR
250 KZT0.21456 OMR
500 KZT0.42912 OMR
1000 KZT0.85824 OMR
2000 KZT1.71649 OMR
5000 KZT4.29122 OMR
10000 KZT8.58243 OMR