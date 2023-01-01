Оманские риалы в болгарские левы

Сконвертируйте OMR в BGN по реальному обменному курсу

1 000 omr
4 727,20 bgn

1.00000 OMR = 4.72720 BGN

Среднерыночный курс в 2:51 UTC
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График изменения обменного курса OMR к BGN

1 мин. назад 1 OMR → 0 BGN
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86091.074789.0831.457831.678560.958918.5348
1GBP1.1615811.24835103.4771.693391.949791.1138321.5297
1USD0.93050.801057182.8911.35651.561890.892317.2465
1INR0.01122550.009663990.01206410.01636490.01884270.01076470.208062

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Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в болгарские левы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и BGN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в BGN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Обменные курсы Оманский риал / Болгарский Лев
1 OMR4.72720 BGN
5 OMR23.63600 BGN
10 OMR47.27200 BGN
20 OMR94.54400 BGN
50 OMR236.36000 BGN
100 OMR472.72000 BGN
250 OMR1181.80000 BGN
500 OMR2363.60000 BGN
1000 OMR4727.20000 BGN
2000 OMR9454.40000 BGN
5000 OMR23636.00000 BGN
10000 OMR47272.00000 BGN
Обменные курсы Болгарский Лев / Оманский риал
1 BGN0.21154 OMR
5 BGN1.05771 OMR
10 BGN2.11542 OMR
20 BGN4.23084 OMR
50 BGN10.57710 OMR
100 BGN21.15420 OMR
250 BGN52.88550 OMR
500 BGN105.77100 OMR
1000 BGN211.54200 OMR
2000 BGN423.08400 OMR
5000 BGN1057.71000 OMR
10000 BGN2115.42000 OMR