Yemen riyalinden Bulgar levasına

Reel döviz kuru ile OMR → BGN çevirin

1.000 omr
4.722,27 bgn

1.00000 OMR = 4.72227 BGN

16:15 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855081.0756589.30621.452931.652430.94734518.3704
1 GBP1.1694811.25795104.4421.699181.932481.107921.4838
1 USD0.929650.794944183.02531.350751.536220.8807517.0784
1 INR0.01119740.009574720.012044510.01626910.0185030.01060820.205701

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Yemen riyalinden Bulgar levasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak OMR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut OMR → BGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yemen riyali için en iyi döviz çiftleri

OMR → USD

OMR → EUR

OMR → GBP

OMR → INR

OMR → JPY

OMR → RUB

OMR → AUD

OMR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Umman Riyali / Bulgar Levası
1 OMR4.72227 BGN
5 OMR23.61135 BGN
10 OMR47.22270 BGN
20 OMR94.44540 BGN
50 OMR236.11350 BGN
100 OMR472.22700 BGN
250 OMR1180.56750 BGN
500 OMR2361.13500 BGN
1000 OMR4722.27000 BGN
2000 OMR9444.54000 BGN
5000 OMR23611.35000 BGN
10000 OMR47222.70000 BGN
Çevrim kurları Bulgar Levası / Umman Riyali
1 BGN0.21176 OMR
5 BGN1.05882 OMR
10 BGN2.11763 OMR
20 BGN4.23526 OMR
50 BGN10.58815 OMR
100 BGN21.17630 OMR
250 BGN52.94075 OMR
500 BGN105.88150 OMR
1000 BGN211.76300 OMR
2000 BGN423.52600 OMR
5000 BGN1058.81500 OMR
10000 BGN2117.63000 OMR