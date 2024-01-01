1 тысяча оманских риалов в болгарские левы

Сконвертируйте OMR в BGN по реальному обменному курсу

ر.ع.1,000 OMR = лв4,738 BGN

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса OMR к BGN

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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BGN
1 OMR в BGNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий4,73844,7384
Низкий4,64564,5395
В среднем4,68714,6189
Изменение2.00%2.00%
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Соотношение 1 OMR к BGN

За последние 30 дней максимальный курс OMR к BGN составил 4,7384, а минимальный — 4,6456. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 4,6871. Изменение курса OMR к BGN в процентном соотношении составило 2.00.

За последние 90 дней максимальный курс OMR к BGN составил 4,7384, а минимальный — 4,5395. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 4,6189. Изменение курса OMR к BGN в процентном соотношении составило 2.00.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в болгарские левы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и BGN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в BGN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для оманских риалов

OMR в USD

OMR в EUR

OMR в GBP

OMR в INR

OMR в JPY

OMR в RUB

OMR в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Оманский риал / Болгарский Лев
1 OMR4,73840 BGN
5 OMR23,69200 BGN
10 OMR47,38400 BGN
20 OMR94,76800 BGN
50 OMR236,92000 BGN
100 OMR473,84000 BGN
250 OMR1 184,60000 BGN
500 OMR2 369,20000 BGN
1000 OMR4 738,40000 BGN
2000 OMR9 476,80000 BGN
5000 OMR23 692,00000 BGN
10000 OMR47 384,00000 BGN
Обменные курсы Болгарский Лев / Оманский риал
1 BGN0,21104 OMR
5 BGN1,05521 OMR
10 BGN2,11042 OMR
20 BGN4,22084 OMR
50 BGN10,55210 OMR
100 BGN21,10420 OMR
250 BGN52,76050 OMR
500 BGN105,52100 OMR
1000 BGN211,04200 OMR
2000 BGN422,08400 OMR
5000 BGN1 055,21000 OMR
10000 BGN2 110,42000 OMR