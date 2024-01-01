1 тысяча новозеландских долларов в фунты острова Святой Елены

Сконвертируйте NZD в SHP по реальному обменному курсу

$1,000 NZD = £0,4619 SHP

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса NZD к SHP

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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SHP
1 NZD в SHPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,46750,4761
Низкий0,45890,4589
В среднем0,46340,4683
Изменение-1.21%-2.08%
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Соотношение 1 NZD к SHP

За последние 30 дней максимальный курс NZD к SHP составил 0,4675, а минимальный — 0,4589. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,4634. Изменение курса NZD к SHP в процентном соотношении составило -1.21.

За последние 90 дней максимальный курс NZD к SHP составил 0,4761, а минимальный — 0,4589. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,4683. Изменение курса NZD к SHP в процентном соотношении составило -2.08.

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Популярные валюты

 USDAUDGBPEURINRCADCHFJPY
1 USD11,5190,7740,93384,3891,3910,876152,63
1 AUD0,65810,510,61455,5580,9160,577100,484
1 GBP1,2921,96211,205109,0271,7971,131197,19
1 EUR1,0721,6280,83190,4571,4910,939163,6

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Как произвести расчет конвертации из новозеландских долларов в фунты острова Святой Елены

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NZD из выпадающего списка для исходной валюты и SHP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NZD в SHP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для новозеландских долларов

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Новозеландский доллар / Фунт Святой Елены
1 NZD0,46188 SHP
5 NZD2,30941 SHP
10 NZD4,61881 SHP
20 NZD9,23762 SHP
50 NZD23,09405 SHP
100 NZD46,18810 SHP
250 NZD115,47025 SHP
500 NZD230,94050 SHP
1000 NZD461,88100 SHP
2000 NZD923,76200 SHP
5000 NZD2 309,40500 SHP
10000 NZD4 618,81000 SHP
Обменные курсы Фунт Святой Елены / Новозеландский доллар
1 SHP2,16506 NZD
5 SHP10,82530 NZD
10 SHP21,65060 NZD
20 SHP43,30120 NZD
50 SHP108,25300 NZD
100 SHP216,50600 NZD
250 SHP541,26500 NZD
500 SHP1 082,53000 NZD
1000 SHP2 165,06000 NZD
2000 SHP4 330,12000 NZD
5000 SHP10 825,30000 NZD
10000 SHP21 650,60000 NZD