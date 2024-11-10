10 новозеландских долларов в малайзийские ринггиты
Сконвертируйте NZD в MYR по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса NZD к MYR
1 NZD = 2,61496 MYR
0
В ожидании лучшего обменного курса?
Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.
|1 NZD в MYR
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|2,6483
|2,7270
|Низкий
|2,5943
|2,5840
|В среднем
|2,6130
|2,6438
|Изменение
|-0.21%
|-2.58%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 NZD к MYR
За последние 30 дней максимальный курс NZD к MYR составил 2,6483, а минимальный — 2,5943. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 2,6130. Изменение курса NZD к MYR в процентном соотношении составило -0.21.
За последние 90 дней максимальный курс NZD к MYR составил 2,7270, а минимальный — 2,5840. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 2,6438. Изменение курса NZD к MYR в процентном соотношении составило -2.58.
Сравните цены за перевод денег за границу
У наших ведущих конкурентов есть маленький грязный секрет. Они добавляют скрытые наценки к своим обменным курсам — взимая больше без вашего ведома. И если у них есть комиссии, они взимают с вас деньги дважды.
Wise не скрывает дополнительные комиссии в обменном курсе. Мы предлагаем вам настоящий обменный курс. Сравните наш обменный курс и комиссии с тем, что предлагают наши конкуренты, и посмотрите на разницу сами.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из новозеландских долларов в малайзийские ринггиты
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите NZD из выпадающего списка для исходной валюты и MYR из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NZD в MYR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Новозеландский доллар / Малайзийский ринггит
|1 NZD
|2,61496 MYR
|5 NZD
|13,07480 MYR
|10 NZD
|26,14960 MYR
|20 NZD
|52,29920 MYR
|50 NZD
|130,74800 MYR
|100 NZD
|261,49600 MYR
|250 NZD
|653,74000 MYR
|500 NZD
|1 307,48000 MYR
|1000 NZD
|2 614,96000 MYR
|2000 NZD
|5 229,92000 MYR
|5000 NZD
|13 074,80000 MYR
|10000 NZD
|26 149,60000 MYR