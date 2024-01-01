5 новозеландских долларов в мавританские угии

Сконвертируйте NZD в MRU по реальному обменному курсу

$1,000 NZD = UM23,74 MRU

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса NZD к MRU

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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MRU
1 NZD в MRUПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий24,220025,1837
Низкий23,617723,6177
В среднем23,888324,3170
Изменение-1.99%-0.46%
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Соотношение 1 NZD к MRU

За последние 30 дней максимальный курс NZD к MRU составил 24,2200, а минимальный — 23,6177. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 23,8883. Изменение курса NZD к MRU в процентном соотношении составило -1.99.

За последние 90 дней максимальный курс NZD к MRU составил 25,1837, а минимальный — 23,6177. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 24,3170. Изменение курса NZD к MRU в процентном соотношении составило -0.46.

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Популярные валюты

 USDAUDGBPEURINRCADCHFJPY
1 USD11,5190,7740,93384,3891,3910,876152,63
1 AUD0,65810,510,61455,5580,9160,577100,484
1 GBP1,2921,96211,205109,0271,7971,131197,19
1 EUR1,0721,6280,83190,4571,4910,939163,6

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Как произвести расчет конвертации из новозеландских долларов в мавританские угии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NZD из выпадающего списка для исходной валюты и MRU из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NZD в MRU, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для новозеландских долларов

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Новозеландский доллар / Мавританская угия
1 NZD23,73720 MRU
5 NZD118,68600 MRU
10 NZD237,37200 MRU
20 NZD474,74400 MRU
50 NZD1 186,86000 MRU
100 NZD2 373,72000 MRU
250 NZD5 934,30000 MRU
500 NZD11 868,60000 MRU
1000 NZD23 737,20000 MRU
2000 NZD47 474,40000 MRU
5000 NZD118 686,00000 MRU
10000 NZD237 372,00000 MRU
Обменные курсы Мавританская угия / Новозеландский доллар
1 MRU0,04213 NZD
5 MRU0,21064 NZD
10 MRU0,42128 NZD
20 MRU0,84256 NZD
50 MRU2,10640 NZD
100 MRU4,21279 NZD
250 MRU10,53198 NZD
500 MRU21,06395 NZD
1000 MRU42,12790 NZD
2000 MRU84,25580 NZD
5000 MRU210,63950 NZD
10000 MRU421,27900 NZD