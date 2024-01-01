10 новозеландских долларов в македонские денары

Сконвертируйте NZD в MKD по реальному обменному курсу

$1,000 NZD = ден34,24 MKD

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса NZD к MKD

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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MKD
1 NZD в MKDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий34,627935,0436
Низкий33,715833,3949
В среднем34,164634,3297
Изменение-0.47%0.84%
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Соотношение 1 NZD к MKD

За последние 30 дней максимальный курс NZD к MKD составил 34,6279, а минимальный — 33,7158. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 34,1646. Изменение курса NZD к MKD в процентном соотношении составило -0.47.

За последние 90 дней максимальный курс NZD к MKD составил 35,0436, а минимальный — 33,3949. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 34,3297. Изменение курса NZD к MKD в процентном соотношении составило 0.84.

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Популярные валюты

 USDAUDGBPEURINRCADCHFJPY
1 USD11,5190,7740,93384,3891,3910,876152,63
1 AUD0,65810,510,61455,5580,9160,577100,484
1 GBP1,2921,96211,205109,0271,7971,131197,19
1 EUR1,0721,6280,83190,4571,4910,939163,6

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Как произвести расчет конвертации из новозеландских долларов в македонские денары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NZD из выпадающего списка для исходной валюты и MKD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NZD в MKD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для новозеландских долларов

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Новозеландский доллар / Македонский денар
1 NZD34,23640 MKD
5 NZD171,18200 MKD
10 NZD342,36400 MKD
20 NZD684,72800 MKD
50 NZD1 711,82000 MKD
100 NZD3 423,64000 MKD
250 NZD8 559,10000 MKD
500 NZD17 118,20000 MKD
1000 NZD34 236,40000 MKD
2000 NZD68 472,80000 MKD
5000 NZD171 182,00000 MKD
10000 NZD342 364,00000 MKD
Обменные курсы Македонский денар / Новозеландский доллар
1 MKD0,02921 NZD
5 MKD0,14604 NZD
10 MKD0,29209 NZD
20 MKD0,58417 NZD
50 MKD1,46044 NZD
100 MKD2,92087 NZD
250 MKD7,30218 NZD
500 MKD14,60435 NZD
1000 MKD29,20870 NZD
2000 MKD58,41740 NZD
5000 MKD146,04350 NZD
10000 MKD292,08700 NZD