1 тысяча новозеландских долларов в японские иены

Сконвертируйте NZD в JPY по реальному обменному курсу

$1,000 NZD = ¥91,08 JPY

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса NZD к JPY

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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JPY
1 NZD в JPYПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий92,216392,2163
Низкий90,212586,7200
В среднем91,143990,1456
Изменение-0.03%2.82%
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Соотношение 1 NZD к JPY

За последние 30 дней максимальный курс NZD к JPY составил 92,2163, а минимальный — 90,2125. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 91,1439. Изменение курса NZD к JPY в процентном соотношении составило -0.03.

За последние 90 дней максимальный курс NZD к JPY составил 92,2163, а минимальный — 86,7200. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 90,1456. Изменение курса NZD к JPY в процентном соотношении составило 2.82.

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Популярные валюты

 USDAUDGBPEURINRCADCHFJPY
1 USD11,5190,7740,93384,3891,3910,876152,63
1 AUD0,65810,510,61455,5580,9160,577100,484
1 GBP1,2921,96211,205109,0271,7971,131197,19
1 EUR1,0721,6280,83190,4571,4910,939163,6

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Как произвести расчет конвертации из новозеландских долларов в японские иены

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NZD из выпадающего списка для исходной валюты и JPY из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NZD в JPY, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для новозеландских долларов

NZD в USD

NZD в AUD

NZD в GBP

NZD в EUR

NZD в INR

NZD в CAD

NZD в CHF

NZD в JPY

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Новозеландский доллар / Японская иена
1 NZD91,08200 JPY
5 NZD455,41000 JPY
10 NZD910,82000 JPY
20 NZD1 821,64000 JPY
50 NZD4 554,10000 JPY
100 NZD9 108,20000 JPY
250 NZD22 770,50000 JPY
500 NZD45 541,00000 JPY
1000 NZD91 082,00000 JPY
2000 NZD182 164,00000 JPY
5000 NZD455 410,00000 JPY
10000 NZD910 820,00000 JPY
Обменные курсы Японская иена / Новозеландский доллар
100 JPY1,09791 NZD
1000 JPY10,97910 NZD
1500 JPY16,46865 NZD
2000 JPY21,95820 NZD
3000 JPY32,93730 NZD
5000 JPY54,89550 NZD
5400 JPY59,28714 NZD
10000 JPY109,79100 NZD
15000 JPY164,68650 NZD
20000 JPY219,58200 NZD
25000 JPY274,47750 NZD
30000 JPY329,37300 NZD