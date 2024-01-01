10 нигерийских найр в шри-ланкийские рупии
Сконвертируйте NGN в LKR по реальному обменному курсу
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|1 NGN в LKR
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,2043
|0,2796
|Низкий
|0,1872
|0,1872
|В среднем
|0,1965
|0,2072
|Изменить
|-8.22%
|-32.95%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 NGN к LKR
За последние 30 дней максимальный курс NGN к LKR составил 0,2043, а минимальный — 0,1872. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1965. Изменение курса NGN к LKR в процентном соотношении составило -8.22.
За последние 90 дней максимальный курс NGN к LKR составил 0,2796, а минимальный — 0,1872. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,2072. Изменение курса NGN к LKR в процентном соотношении составило -32.95.
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Как произвести расчет конвертации из нигерийских найр в шри-ланкийские рупии
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите NGN из выпадающего списка для исходной валюты и LKR из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NGN в LKR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Шри-Ланкийская рупия / Нигерийская найра
|1 LKR
|5,33339 NGN
|5 LKR
|26,66695 NGN
|10 LKR
|53,33390 NGN
|20 LKR
|106,66780 NGN
|50 LKR
|266,66950 NGN
|100 LKR
|533,33900 NGN
|250 LKR
|1 333,34750 NGN
|500 LKR
|2 666,69500 NGN
|1000 LKR
|5 333,39000 NGN
|2000 LKR
|10 666,78000 NGN
|5000 LKR
|26 666,95000 NGN
|10000 LKR
|53 333,90000 NGN