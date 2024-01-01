100 нигерийских найр в шри-ланкийские рупии

Сконвертируйте NGN в LKR по реальному обменному курсу

100 ngn
18,75 lkr

₦1,000 NGN = Sr0,1875 LKR

Среднерыночный курс в 20:59
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1 NGN в LKRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,20430,2796
Низкий0,18720,1872
В среднем0,19650,2072
Изменить-8.22%-32.95%
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Соотношение 1 NGN к LKR

За последние 30 дней максимальный курс NGN к LKR составил 0,2043, а минимальный — 0,1872. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1965. Изменение курса NGN к LKR в процентном соотношении составило -8.22.

За последние 90 дней максимальный курс NGN к LKR составил 0,2796, а минимальный — 0,1872. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,2072. Изменение курса NGN к LKR в процентном соотношении составило -32.95.

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Популярные валюты

 USDEURPHPGBPDZDEGPMXNINR
1 USD10,91958,3890,774134,32648,2618,04983,723
1 EUR1,088163,5450,843146,18752,52219,64291,116
1 PHP0,0170,01610,0132,3010,8270,3091,434
1 GBP1,2911,18775,4011173,46262,32123,307108,116

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Как произвести расчет конвертации из нигерийских найр в шри-ланкийские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NGN из выпадающего списка для исходной валюты и LKR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NGN в LKR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для нигерийских найр

NGN в USD

NGN в EUR

NGN в PHP

NGN в GBP

NGN в DZD

NGN в EGP

NGN в MXN

NGN в INR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Нигерийская найра / Шри-Ланкийская рупия
1 NGN0,18750 LKR
5 NGN0,93749 LKR
10 NGN1,87498 LKR
20 NGN3,74996 LKR
50 NGN9,37490 LKR
100 NGN18,74980 LKR
250 NGN46,87450 LKR
500 NGN93,74900 LKR
1000 NGN187,49800 LKR
2000 NGN374,99600 LKR
5000 NGN937,49000 LKR
10000 NGN1 874,98000 LKR
Обменные курсы Шри-Ланкийская рупия / Нигерийская найра
1 LKR5,33339 NGN
5 LKR26,66695 NGN
10 LKR53,33390 NGN
20 LKR106,66780 NGN
50 LKR266,66950 NGN
100 LKR533,33900 NGN
250 LKR1 333,34750 NGN
500 LKR2 666,69500 NGN
1000 LKR5 333,39000 NGN
2000 LKR10 666,78000 NGN
5000 LKR26 666,95000 NGN
10000 LKR53 333,90000 NGN