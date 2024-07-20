5 малазийских ринггитов в болгарские левы

Сконвертируйте MYR в BGN по реальному обменному курсу

5 myr
1,92 bgn

RM1,000 MYR = лв0,3837 BGN

Среднерыночный курс в 20:58
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1 MYR в BGNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,38850,3885
Низкий0,38310,3818
В среднем0,38540,3845
Изменить-1.07%0.01%
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Соотношение 1 MYR к BGN

За последние 30 дней максимальный курс MYR к BGN составил 0,3885, а минимальный — 0,3831. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,3854. Изменение курса MYR к BGN в процентном соотношении составило -1.07.

За последние 90 дней максимальный курс MYR к BGN составил 0,3885, а минимальный — 0,3818. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,3845. Изменение курса MYR к BGN в процентном соотношении составило 0.01.

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Популярные валюты

 USDSGDAUDINREURGBPCADPHP
1 USD11,3451,49683,7230,9190,7741,37358,389
1 SGD0,74311,11262,2360,6830,5761,02143,404
1 AUD0,6690,899155,9690,6140,5180,91839,033
1 INR0,0120,0160,01810,0110,0090,0160,697

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Как произвести расчет конвертации из малайзийских ринггитов в болгарские левы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MYR из выпадающего списка для исходной валюты и BGN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MYR в BGN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для малазийских ринггитов

MYR в USD

MYR в SGD

MYR в AUD

MYR в INR

MYR в EUR

MYR в GBP

MYR в CAD

MYR в PHP

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Малайзийский ринггит / Болгарский Лев
1 MYR0,38373 BGN
5 MYR1,91864 BGN
10 MYR3,83728 BGN
20 MYR7,67456 BGN
50 MYR19,18640 BGN
100 MYR38,37280 BGN
250 MYR95,93200 BGN
500 MYR191,86400 BGN
1000 MYR383,72800 BGN
2000 MYR767,45600 BGN
5000 MYR1 918,64000 BGN
10000 MYR3 837,28000 BGN
Обменные курсы Болгарский Лев / Малайзийский ринггит
1 BGN2,60601 MYR
5 BGN13,03005 MYR
10 BGN26,06010 MYR
20 BGN52,12020 MYR
50 BGN130,30050 MYR
100 BGN260,60100 MYR
250 BGN651,50250 MYR
500 BGN1 303,00500 MYR
1000 BGN2 606,01000 MYR
2000 BGN5 212,02000 MYR
5000 BGN13 030,05000 MYR
10000 BGN26 060,10000 MYR