История обменного курса малазийский ринггит–болгарские левы

Обменный курс малазийский ринггит/болгарские левы сейчас составляет 0,384, отражая изменение в размере 0.076% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость малазийский ринггит оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.100% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс малазийский ринггит/болгарские левы колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 0,384, и минимумом, равным 0,383, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 16-07-2024, представляя собой 0.192% увеличение стоимости.