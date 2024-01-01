20 мексиканских песо в новые израильские шекели

Сконвертируйте MXN в ILS по реальному обменному курсу

Mex$1,000 MXN = ₪0,1859 ILS

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса MXN к ILS

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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ILS
1 MXN в ILSПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,19520,1986
Низкий0,18410,1836
В среднем0,18870,1909
Изменение-3.76%-6.26%
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Соотношение 1 MXN к ILS

За последние 30 дней максимальный курс MXN к ILS составил 0,1952, а минимальный — 0,1841. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1887. Изменение курса MXN к ILS в процентном соотношении составило -3.76.

За последние 90 дней максимальный курс MXN к ILS составил 0,1986, а минимальный — 0,1836. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1909. Изменение курса MXN к ILS в процентном соотношении составило -6.26.

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Популярные валюты

 USDEURCADINRGBPCHFAUDBRL
1 USD10,9331,39184,3890,7740,8761,5195,735
1 EUR1,07211,49190,4570,830,9391,6286,148
1 CAD0,7190,671160,6680,5560,631,0924,123
1 INR0,0120,0110,01610,0090,010,0180,068

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Как произвести расчет конвертации из мексиканских песо в новые израильские шекели

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MXN из выпадающего списка для исходной валюты и ILS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MXN в ILS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для мексиканских песо

MXN в USD

MXN в EUR

MXN в CAD

MXN в INR

MXN в GBP

MXN в CHF

MXN в AUD

MXN в BRL

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Мексиканское песо / Израильский новый шекель
1 MXN0,18586 ILS
5 MXN0,92929 ILS
10 MXN1,85858 ILS
20 MXN3,71716 ILS
50 MXN9,29290 ILS
100 MXN18,58580 ILS
250 MXN46,46450 ILS
500 MXN92,92900 ILS
1000 MXN185,85800 ILS
2000 MXN371,71600 ILS
5000 MXN929,29000 ILS
10000 MXN1 858,58000 ILS
Обменные курсы Израильский новый шекель / Мексиканское песо
1 ILS5,38045 MXN
5 ILS26,90225 MXN
10 ILS53,80450 MXN
20 ILS107,60900 MXN
50 ILS269,02250 MXN
100 ILS538,04500 MXN
250 ILS1 345,11250 MXN
500 ILS2 690,22500 MXN
1000 ILS5 380,45000 MXN
2000 ILS10 760,90000 MXN
5000 ILS26 902,25000 MXN
10000 ILS53 804,50000 MXN