История обменного курса мексиканское песо–новые израильские шекели

Обменный курс мексиканских песо/новые израильские шекели сейчас составляет 0,186, отражая изменение в размере -1.037% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мексиканских песо оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.669% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мексиканское песо/новые израильские шекели колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 0,188, и минимумом, равным 0,180, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 07-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 2.763%.