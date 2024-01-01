История обменного курса израильский новый шекель–мексиканские песо

Обменный курс израильский новый шекель/мексиканские песо сейчас составляет 4,889, отражая изменение в размере 0.176% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость израильский новый шекель оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.231% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс израильский новый шекель/мексиканские песо колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 4,946, и минимумом, равным 4,866, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 16-07-2024, представляя собой 0.697% увеличение стоимости.