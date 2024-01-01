10 мальдивских руфий в ямайские доллары
Сконвертируйте MVR в JMD по реальному обменному курсу
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|1 MVR в JMD
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|10,2864
|10,3011
|Низкий
|10,0992
|10,0670
|В среднем
|10,2147
|10,1809
|Изменить
|1.74%
|1.15%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 MVR к JMD
За последние 30 дней максимальный курс MVR к JMD составил 10,2864, а минимальный — 10,0992. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 10,2147. Изменение курса MVR к JMD в процентном соотношении составило 1.74.
За последние 90 дней максимальный курс MVR к JMD составил 10,3011, а минимальный — 10,0670. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 10,1809. Изменение курса MVR к JMD в процентном соотношении составило 1.15.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из мальдивских руфии в ямайские доллары
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите MVR из выпадающего списка для исходной валюты и JMD из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MVR в JMD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Мальдивская руфия / Ямайский доллар
|1 MVR
|10,27470 JMD
|5 MVR
|51,37350 JMD
|10 MVR
|102,74700 JMD
|20 MVR
|205,49400 JMD
|50 MVR
|513,73500 JMD
|100 MVR
|1 027,47000 JMD
|250 MVR
|2 568,67500 JMD
|500 MVR
|5 137,35000 JMD
|1000 MVR
|10 274,70000 JMD
|2000 MVR
|20 549,40000 JMD
|5000 MVR
|51 373,50000 JMD
|10000 MVR
|102 747,00000 JMD