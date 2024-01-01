2 000 мальдивских руфий в ямайские доллары

Сконвертируйте MVR в JMD по реальному обменному курсу

2 000 mvr
20 549,40 jmd

MVR1,000 MVR = J$10,27 JMD

Среднерыночный курс в 20:58
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1 MVR в JMDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий10,286410,3011
Низкий10,099210,0670
В среднем10,214710,1809
Изменить1.74%1.15%
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Соотношение 1 MVR к JMD

За последние 30 дней максимальный курс MVR к JMD составил 10,2864, а минимальный — 10,0992. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 10,2147. Изменение курса MVR к JMD в процентном соотношении составило 1.74.

За последние 90 дней максимальный курс MVR к JMD составил 10,3011, а минимальный — 10,0670. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 10,1809. Изменение курса MVR к JMD в процентном соотношении составило 1.15.

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Популярные валюты

 USDZAREURAUDCADGBPINRSGD
1 USD118,2790,9191,4961,3730,77483,7231,345
1 ZAR0,05510,050,0820,0750,0424,580,074
1 EUR1,08819,89311,6281,4940,84391,1161,464
1 AUD0,66912,220,61410,9180,51855,9690,899

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Как произвести расчет конвертации из мальдивских руфии в ямайские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MVR из выпадающего списка для исходной валюты и JMD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MVR в JMD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для мальдивских руфий

MVR в USD

MVR в ZAR

MVR в EUR

MVR в AUD

MVR в CAD

MVR в GBP

MVR в INR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Мальдивская руфия / Ямайский доллар
1 MVR10,27470 JMD
5 MVR51,37350 JMD
10 MVR102,74700 JMD
20 MVR205,49400 JMD
50 MVR513,73500 JMD
100 MVR1 027,47000 JMD
250 MVR2 568,67500 JMD
500 MVR5 137,35000 JMD
1000 MVR10 274,70000 JMD
2000 MVR20 549,40000 JMD
5000 MVR51 373,50000 JMD
10000 MVR102 747,00000 JMD
Обменные курсы Ямайский доллар / Мальдивская руфия
1 JMD0,09733 MVR
5 JMD0,48663 MVR
10 JMD0,97326 MVR
20 JMD1,94653 MVR
50 JMD4,86633 MVR
100 JMD9,73265 MVR
250 JMD24,33163 MVR
500 JMD48,66325 MVR
1000 JMD97,32650 MVR
2000 JMD194,65300 MVR
5000 JMD486,63250 MVR
10000 JMD973,26500 MVR