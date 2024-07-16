История обменного курса мальдивская руфия–ямайские доллары

Обменный курс мальдивская руфия/ямайские доллары сейчас составляет 10,275, отражая изменение в размере 0.008% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мальдивская руфия оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.012% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мальдивская руфия/ямайские доллары колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 10,286, и минимумом, равным 10,259, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 16-07-2024, представляя собой -0.260% уменьшение стоимости.