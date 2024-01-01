10 тысяч мальдивских руфий в грузинские лари

Сконвертируйте MVR в GEL по реальному обменному курсу

10 000 mvr
1 779,31 gel

MVR1,000 MVR = ₾0,1779 GEL

Среднерыночный курс в 20:58
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1 MVR в GELПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,18470,1886
Низкий0,17680,1733
В среднем0,18100,1802
Изменить-1.83%1.48%
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Соотношение 1 MVR к GEL

За последние 30 дней максимальный курс MVR к GEL составил 0,1847, а минимальный — 0,1768. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1810. Изменение курса MVR к GEL в процентном соотношении составило -1.83.

За последние 90 дней максимальный курс MVR к GEL составил 0,1886, а минимальный — 0,1733. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1802. Изменение курса MVR к GEL в процентном соотношении составило 1.48.

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Популярные валюты

 USDZAREURAUDCADGBPINRSGD
1 USD118,2790,9191,4961,3730,77483,7231,345
1 ZAR0,05510,050,0820,0750,0424,580,074
1 EUR1,08819,89311,6281,4940,84391,1161,464
1 AUD0,66912,220,61410,9180,51855,9690,899

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Как произвести расчет конвертации из мальдивских руфии в грузинские лари

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MVR из выпадающего списка для исходной валюты и GEL из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MVR в GEL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для мальдивских руфий

MVR в USD

MVR в ZAR

MVR в EUR

MVR в AUD

MVR в CAD

MVR в GBP

MVR в INR

MVR в SGD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Мальдивская руфия / Грузинский лари
1 MVR0,17793 GEL
5 MVR0,88966 GEL
10 MVR1,77931 GEL
20 MVR3,55862 GEL
50 MVR8,89655 GEL
100 MVR17,79310 GEL
250 MVR44,48275 GEL
500 MVR88,96550 GEL
1000 MVR177,93100 GEL
2000 MVR355,86200 GEL
5000 MVR889,65500 GEL
10000 MVR1 779,31000 GEL
Обменные курсы Грузинский лари / Мальдивская руфия
1 GEL5,62015 MVR
5 GEL28,10075 MVR
10 GEL56,20150 MVR
20 GEL112,40300 MVR
50 GEL281,00750 MVR
100 GEL562,01500 MVR
250 GEL1 405,03750 MVR
500 GEL2 810,07500 MVR
1000 GEL5 620,15000 MVR
2000 GEL11 240,30000 MVR
5000 GEL28 100,75000 MVR
10000 GEL56 201,50000 MVR