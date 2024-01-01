История обменного курса мальдивская руфия–грузинские лари

Обменный курс мальдивская руфия/грузинские лари сейчас составляет 0,178, отражая изменение в размере 0.407% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мальдивская руфия оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.534% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мальдивская руфия/грузинские лари колебался между максимумом, который 13-07-2024 дошел до 0,179, и минимумом, равным 0,177, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой -0.354% уменьшение стоимости.