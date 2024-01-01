5 000 маврикийских рупий в сейшельские рупии

Сконвертируйте MUR в SCR по реальному обменному курсу

5 000 mur
1 508,35 scr

₨1,000 MUR = ₨0,3017 SCR

Среднерыночный курс в 20:59
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1 MUR в SCRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,30550,3055
Низкий0,27860,2786
В среднем0,29360,2927
Изменить6.02%5.26%
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Соотношение 1 MUR к SCR

За последние 30 дней максимальный курс MUR к SCR составил 0,3055, а минимальный — 0,2786. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,2936. Изменение курса MUR к SCR в процентном соотношении составило 6.02.

За последние 90 дней максимальный курс MUR к SCR составил 0,3055, а минимальный — 0,2786. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,2927. Изменение курса MUR к SCR в процентном соотношении составило 5.26.

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Популярные валюты

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10,7740,9191,49618,2791,3731,34583,723
1 GBP1,29111,1871,93223,6051,7731,737108,116
1 EUR1,0880,84311,62819,8931,4941,46491,116
1 AUD0,6690,5180,614112,220,9180,89955,969

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Как произвести расчет конвертации из маврикийских рупий в сейшельские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MUR из выпадающего списка для исходной валюты и SCR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MUR в SCR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для маврикийских рупий

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MUR в GBP

MUR в EUR

MUR в AUD

MUR в ZAR

MUR в CAD

MUR в SGD

MUR в INR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Маврикийская рупия / Сейшельская рупия
1 MUR0,30167 SCR
5 MUR1,50835 SCR
10 MUR3,01669 SCR
20 MUR6,03338 SCR
50 MUR15,08345 SCR
100 MUR30,16690 SCR
250 MUR75,41725 SCR
500 MUR150,83450 SCR
1000 MUR301,66900 SCR
2000 MUR603,33800 SCR
5000 MUR1 508,34500 SCR
10000 MUR3 016,69000 SCR
Обменные курсы Сейшельская рупия / Маврикийская рупия
1 SCR3,31490 MUR
5 SCR16,57450 MUR
10 SCR33,14900 MUR
20 SCR66,29800 MUR
50 SCR165,74500 MUR
100 SCR331,49000 MUR
250 SCR828,72500 MUR
500 SCR1 657,45000 MUR
1000 SCR3 314,90000 MUR
2000 SCR6 629,80000 MUR
5000 SCR16 574,50000 MUR
10000 SCR33 149,00000 MUR