История обменного курса маврикийская рупия–сейшельские рупии

Обменный курс маврикийская рупия/сейшельские рупии сейчас составляет 0,302, отражая изменение в размере 2.137% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость маврикийская рупия оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.182% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс маврикийская рупия/сейшельские рупии колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 0,321, и минимумом, равным 0,281, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой -9.970% уменьшение стоимости.