1 тысяча маврикийских рупий в патаки Макао

Сконвертируйте MUR в MOP по реальному обменному курсу

1 000 mur
172,17 mop

₨1,000 MUR = MOP$0,1722 MOP

Среднерыночный курс в 20:58
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1 MUR в MOPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,17270,1753
Низкий0,16360,1636
В среднем0,16840,1705
Изменить2.48%1.18%
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Соотношение 1 MUR к MOP

За последние 30 дней максимальный курс MUR к MOP составил 0,1727, а минимальный — 0,1636. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1684. Изменение курса MUR к MOP в процентном соотношении составило 2.48.

За последние 90 дней максимальный курс MUR к MOP составил 0,1753, а минимальный — 0,1636. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1705. Изменение курса MUR к MOP в процентном соотношении составило 1.18.

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Популярные валюты

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10,7740,9191,49618,2791,3731,34583,723
1 GBP1,29111,1871,93223,6051,7731,737108,116
1 EUR1,0880,84311,62819,8931,4941,46491,116
1 AUD0,6690,5180,614112,220,9180,89955,969

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Как произвести расчет конвертации из маврикийских рупий в патаки Макао

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MUR из выпадающего списка для исходной валюты и MOP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MUR в MOP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для маврикийских рупий

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Маврикийская рупия / Патака Макао
1 MUR0,17217 MOP
5 MUR0,86083 MOP
10 MUR1,72167 MOP
20 MUR3,44334 MOP
50 MUR8,60835 MOP
100 MUR17,21670 MOP
250 MUR43,04175 MOP
500 MUR86,08350 MOP
1000 MUR172,16700 MOP
2000 MUR344,33400 MOP
5000 MUR860,83500 MOP
10000 MUR1 721,67000 MOP
Обменные курсы Патака Макао / Маврикийская рупия
1 MOP5,80832 MUR
5 MOP29,04160 MUR
10 MOP58,08320 MUR
20 MOP116,16640 MUR
50 MOP290,41600 MUR
100 MOP580,83200 MUR
250 MOP1 452,08000 MUR
500 MOP2 904,16000 MUR
1000 MOP5 808,32000 MUR
2000 MOP11 616,64000 MUR
5000 MOP29 041,60000 MUR
10000 MOP58 083,20000 MUR