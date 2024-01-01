1 маврикийская рупия в хорватские куны

Сконвертируйте MUR в HRK по реальному обменному курсу

1 mur
0,15 hrk

₨1,000 MUR = kn0,1502 HRK

Среднерыночный курс в 13:04
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1 января 2023 года Хорватия ввела евро, которое заменило в качестве действующей валюты хорватскую куну (HRK).
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1 MUR в HRKПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,15080,1530
Низкий0,14280,1428
В среднем0,14700,1488
Изменить2.41%1.47%
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Соотношение 1 MUR к HRK

За последние 30 дней максимальный курс MUR к HRK составил 0,1508, а минимальный — 0,1428. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1470. Изменение курса MUR к HRK в процентном соотношении составило 2.41.

За последние 90 дней максимальный курс MUR к HRK составил 0,1530, а минимальный — 0,1428. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1488. Изменение курса MUR к HRK в процентном соотношении составило 1.47.

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Популярные валюты

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10,7740,9191,49618,2791,3731,34583,723
1 GBP1,29111,1871,93223,6051,7731,737108,116
1 EUR1,0880,84311,62819,8931,4941,46491,116
1 AUD0,6690,5180,614112,220,9180,89955,969

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Как произвести расчет конвертации из маврикийских рупий в хорватские куны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MUR из выпадающего списка для исходной валюты и HRK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

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Обменные курсы Маврикийская рупия / Хорватская куна
1 MUR0,15025 HRK
5 MUR0,75124 HRK
10 MUR1,50247 HRK
20 MUR3,00494 HRK
50 MUR7,51235 HRK
100 MUR15,02470 HRK
250 MUR37,56175 HRK
500 MUR75,12350 HRK
1000 MUR150,24700 HRK
2000 MUR300,49400 HRK
5000 MUR751,23500 HRK
10000 MUR1 502,47000 HRK
Обменные курсы Хорватская куна / Маврикийская рупия
1 HRK6,65569 MUR
5 HRK33,27845 MUR
10 HRK66,55690 MUR
20 HRK133,11380 MUR
50 HRK332,78450 MUR
100 HRK665,56900 MUR
250 HRK1 663,92250 MUR
500 HRK3 327,84500 MUR
1000 HRK6 655,69000 MUR
2000 HRK13 311,38000 MUR
5000 HRK33 278,45000 MUR
10000 HRK66 556,90000 MUR