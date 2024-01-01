10 маврикийских рупий в китайские юани
Сконвертируйте MUR в CNY по реальному обменному курсу
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|1 MUR в CNY
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,1560
|0,1579
|Низкий
|0,1480
|0,1480
|В среднем
|0,1521
|0,1536
|Изменить
|2.54%
|1.90%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 MUR к CNY
За последние 30 дней максимальный курс MUR к CNY составил 0,1560, а минимальный — 0,1480. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1521. Изменение курса MUR к CNY в процентном соотношении составило 2.54.
За последние 90 дней максимальный курс MUR к CNY составил 0,1579, а минимальный — 0,1480. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1536. Изменение курса MUR к CNY в процентном соотношении составило 1.90.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из маврикийских рупий в китайские юани
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите MUR из выпадающего списка для исходной валюты и CNY из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MUR в CNY, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Китайский юань RMB / Маврикийская рупия
|1 CNY
|6,42752 MUR
|5 CNY
|32,13760 MUR
|10 CNY
|64,27520 MUR
|20 CNY
|128,55040 MUR
|50 CNY
|321,37600 MUR
|100 CNY
|642,75200 MUR
|250 CNY
|1 606,88000 MUR
|500 CNY
|3 213,76000 MUR
|1000 CNY
|6 427,52000 MUR
|2000 CNY
|12 855,04000 MUR
|5000 CNY
|32 137,60000 MUR
|10000 CNY
|64 275,20000 MUR