История обменного курса маврикийская рупия–китайские юани

Обменный курс маврикийская рупия/китайские юани сейчас составляет 0,156, отражая изменение в размере -0.270% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость маврикийская рупия оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 5.046% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс маврикийская рупия/китайские юани колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 0,156, и минимумом, равным 0,148, на 13-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 5.042% увеличение стоимости.