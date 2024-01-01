100 маврикийских рупий в китайские юани

Сконвертируйте MUR в CNY по реальному обменному курсу

100 mur
15,56 cny

₨1,000 MUR = ¥0,1556 CNY

Среднерыночный курс в 18:59
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1 MUR в CNYПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,15600,1579
Низкий0,14800,1480
В среднем0,15210,1536
Изменить2.54%1.90%
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Соотношение 1 MUR к CNY

За последние 30 дней максимальный курс MUR к CNY составил 0,1560, а минимальный — 0,1480. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1521. Изменение курса MUR к CNY в процентном соотношении составило 2.54.

За последние 90 дней максимальный курс MUR к CNY составил 0,1579, а минимальный — 0,1480. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1536. Изменение курса MUR к CNY в процентном соотношении составило 1.90.

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Популярные валюты

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10,7740,9191,49618,2791,3731,34583,723
1 GBP1,29111,1871,93223,6051,7731,737108,116
1 EUR1,0880,84311,62819,8931,4941,46491,116
1 AUD0,6690,5180,614112,220,9180,89955,969

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Как произвести расчет конвертации из маврикийских рупий в китайские юани

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MUR из выпадающего списка для исходной валюты и CNY из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MUR в CNY, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для маврикийских рупий

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Маврикийская рупия / Китайский юань RMB
1 MUR0,15558 CNY
5 MUR0,77791 CNY
10 MUR1,55581 CNY
20 MUR3,11162 CNY
50 MUR7,77905 CNY
100 MUR15,55810 CNY
250 MUR38,89525 CNY
500 MUR77,79050 CNY
1000 MUR155,58100 CNY
2000 MUR311,16200 CNY
5000 MUR777,90500 CNY
10000 MUR1 555,81000 CNY
Обменные курсы Китайский юань RMB / Маврикийская рупия
1 CNY6,42752 MUR
5 CNY32,13760 MUR
10 CNY64,27520 MUR
20 CNY128,55040 MUR
50 CNY321,37600 MUR
100 CNY642,75200 MUR
250 CNY1 606,88000 MUR
500 CNY3 213,76000 MUR
1000 CNY6 427,52000 MUR
2000 CNY12 855,04000 MUR
5000 CNY32 137,60000 MUR
10000 CNY64 275,20000 MUR