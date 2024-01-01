50 маврикийских рупий в швейцарские франки

Сконвертируйте MUR в CHF по реальному обменному курсу

50 mur
0,95 chf

₨1,000 MUR = SFr.0,01903 CHF

Среднерыночный курс в 20:58
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 MUR в CHFПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,01930,0199
Низкий0,01830,0183
В среднем0,01880,0191
Изменить2.11%-0.99%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 MUR к CHF

За последние 30 дней максимальный курс MUR к CHF составил 0,0193, а минимальный — 0,0183. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0188. Изменение курса MUR к CHF в процентном соотношении составило 2.11.

За последние 90 дней максимальный курс MUR к CHF составил 0,0199, а минимальный — 0,0183. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0191. Изменение курса MUR к CHF в процентном соотношении составило -0.99.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10,7740,9191,49618,2791,3731,34583,723
1 GBP1,29111,1871,93223,6051,7731,737108,116
1 EUR1,0880,84311,62819,8931,4941,46491,116
1 AUD0,6690,5180,614112,220,9180,89955,969

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из маврикийских рупий в швейцарские франки

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MUR из выпадающего списка для исходной валюты и CHF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MUR в CHF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для маврикийских рупий

MUR в USD

MUR в GBP

MUR в EUR

MUR в AUD

MUR в ZAR

MUR в CAD

MUR в SGD

MUR в INR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Маврикийская рупия / Швейцарский франк
1 MUR0,01903 CHF
5 MUR0,09513 CHF
10 MUR0,19025 CHF
20 MUR0,38051 CHF
50 MUR0,95127 CHF
100 MUR1,90254 CHF
250 MUR4,75635 CHF
500 MUR9,51270 CHF
1000 MUR19,02540 CHF
2000 MUR38,05080 CHF
5000 MUR95,12700 CHF
10000 MUR190,25400 CHF
Обменные курсы Швейцарский франк / Маврикийская рупия
1 CHF52,56140 MUR
5 CHF262,80700 MUR
10 CHF525,61400 MUR
20 CHF1 051,22800 MUR
50 CHF2 628,07000 MUR
100 CHF5 256,14000 MUR
250 CHF13 140,35000 MUR
500 CHF26 280,70000 MUR
1000 CHF52 561,40000 MUR
2000 CHF105 122,80000 MUR
5000 CHF262 807,00000 MUR
10000 CHF525 614,00000 MUR