10 тысяч швейцарских франков в маврикийские рупии

Сконвертируйте CHF в MUR по реальному обменному курсу

SFr.1,000 CHF = ₨53,01 MUR

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса CHF к MUR

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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MUR
1 CHF в MURПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий53,825954,8490
Низкий52,835052,8350
В среднем53,345653,9121
Изменение-0.86%-1.28%
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Соотношение 1 CHF к MUR

За последние 30 дней максимальный курс CHF к MUR составил 53,8259, а минимальный — 52,8350. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 53,3456. Изменение курса CHF к MUR в процентном соотношении составило -0.86.

За последние 90 дней максимальный курс CHF к MUR составил 54,8490, а минимальный — 52,8350. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 53,9121. Изменение курса CHF к MUR в процентном соотношении составило -1.28.

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Популярные валюты

 USDEURGBPINRCADAUDJPYNZD
1 USD10,9330,77484,3891,3911,519152,631,676
1 EUR1,07210,8390,4571,4911,628163,61,796
1 GBP1,2921,2051109,0271,7971,962197,192,165
1 INR0,0120,0110,00910,0160,0181,8090,02

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Как произвести расчет конвертации из швейцарских франков в маврикийские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CHF из выпадающего списка для исходной валюты и MUR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CHF в MUR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для швейцарских франков

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Швейцарский франк / Маврикийская рупия
1 CHF53,00740 MUR
5 CHF265,03700 MUR
10 CHF530,07400 MUR
20 CHF1 060,14800 MUR
50 CHF2 650,37000 MUR
100 CHF5 300,74000 MUR
250 CHF13 251,85000 MUR
500 CHF26 503,70000 MUR
1000 CHF53 007,40000 MUR
2000 CHF106 014,80000 MUR
5000 CHF265 037,00000 MUR
10000 CHF530 074,00000 MUR
Обменные курсы Маврикийская рупия / Швейцарский франк
1 MUR0,01887 CHF
5 MUR0,09433 CHF
10 MUR0,18865 CHF
20 MUR0,37731 CHF
50 MUR0,94327 CHF
100 MUR1,88653 CHF
250 MUR4,71633 CHF
500 MUR9,43265 CHF
1000 MUR18,86530 CHF
2000 MUR37,73060 CHF
5000 MUR94,32650 CHF
10000 MUR188,65300 CHF